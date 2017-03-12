"Шахтер" обыграл "Зарю" в центральном матче тура Премьер-лиги

В Харькове на ОСК "Металлист" завершился последний матч 21-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" в качестве номинального хозяина поля принимала донецкий "Шахтер", сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 1:2.

Горняки активнее начали матч и в середине первого тайма, на 26-й минуте, Марлос сделал рывок по правому флангу и от лицевой линии навесил на голову набегающему Бернарду, который точно пробил в дальний угол - 0:1.

Свое преимущество горняки удерживали до 60-й минуты. А на исходе часа игрового времени Калитвинцев с углового навесил на ближнюю штангу и Игорь Харатин головой отправил мяч в ворота - 1:1.

Впрочем, удержать ничью и приблизиться к киевскому "Динамо" в борьбе за 2-3 место луганчанам не удалось. Решающий момент игры произошел на 88-й минуте. После навеса с углового Максим Малышев головой пробил точно в ворота, мимо голкипера Шевченко.

Таким образом, "Шахтер" набрал 59 очков и по итогам тура уже на 16 баллов опережает "Динамо" (43) в борьбе за титул чемпиона Украины. У "Зари" осталось 37 баллов.