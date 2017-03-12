Ребров взял на себя вину за поражение "Динамо" от "Зірки"

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров после матча 21-го тура украинской футбольной Премьер-лиги с кропивницкой "Зіркой" взял на себя всю ответственность за сенсационное поражение, сообщает ФК "Динамо".

«Зірка использовала все свои моменты. В каких-то моментах ошибся вратарь, но проиграла вся команда. В первую очередь, проиграл я. Кто ошибся – мы разберем в команде», - отметил тренер.

«Неприятно играть, когда такое состояние газона и когда команда, которая нас принимает, неделю тренируется на этом поле. Это не нормально. Если у нас серьезный чемпионат, и мы куда-то стремимся, должен быть регламент. Да, я понимаю, что все команды в очень сложной ситуации, но не может быть такого, что команда неделю тренируется на поле, на котором они принимают все игры. Я не говорю, что это причина поражения. Да, поле сложное и оно нивелировало класс футболистов, но в регламенте должны быть приписаны какие-то правила», - добавил специалист.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" проиграло со счетом 0:2 и уже сегодня "Шахтер" может увеличить отрыв от главного конкурента в борьбе за чемпионский титул до 16 очков