Киевское "Динамо" проиграло "Зірке" в матче Премьер-лиги

В Кропивницком завершился матч 21-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Зірка" принимала киевское "Динамо" и неожиданно обыграла соперника, сообщает официальный сайт соревнований.

Мат завершился со счетом 2:0.

Киевляне активно начали матч и имели несколько моментов, чтобы открыть счет. Но, на 34-й минуте счет открыл Андрей Бацула. Сильнейший удар со штрафного в дальний угол, и мяч влетает в ворота. Примечательно, что Артур Рудько не смог отразить удар, который был направлен как раз туда, где был вратарь.

В дальнейшем игра не изменилась - "Динамо" имело преимущество, а хозяева поля играли "вторым номером". Тем не менее, на 71-й минуте Павел Полегенько удвоил преимущество своей команды. Полегенько нанес классный удар со штрафного над "стенкой", и мяч влетел в дальний верхний угол. И в этом эпизоде Рудько не смог выручить свою команду.

Таким образом, "Зірка" набрала 22 очка и вышла на 8-е место в турнирной таблице УПЛ. "Динамо" же, по итогам тура, может отстать от "Шахтера" уже на 16 баллов.

Заключительный матч тура "Заря" - "Шахтер" состоится в Харькове в воскресенье вечером.