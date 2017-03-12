Премьер-лига, 21-й тур, "Заря" - "Шахтер": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Харькове проходит центральный матч 21-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" принимает донецкий "Шахтер", сообщает официальный сайт турнира.

На ОСК "Металлист" сойдутся команды, которые занимают 3-е и 1-е места в турнирной таблице, соответственно.

У "Шахтера" - 56 очков, у "Зари" - 37.

Несмотря на то, что обе команды находятся в относительно комфортном турнирном положении, командам не помешают очки в этом матче. "Шахтеру" - для того, чтобы сохранять комфортный перевес от "Динамо", "Заре" - чтобы отдалиться от преследователей и сохранять напряжение в гонке с "Динамо" за 2-е место и путевку в Лигу чемпионов.

Матч в Харькове начнется в 19.30.

ТВ-трансляция - телеканал "2+2".