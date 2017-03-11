УПЛ: "Карпаты" обыграли "Волынь", "Александрия" и "Днепр" сыграли вничью

Во Львове и Александрии завершились матчи 21-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, где "Карпаты" обыграли луцкую "Волынь" со счетом 2:1, а "Александрия" сыграла вничью с "Днепром" (0:0), сообщает официальный сайт соревнований.

В матче во Львове счет был открыт уже на 18-й минуте. Матвиенко с левого фланга навесил на дальнюю штангу, Ксенз скинул мяч и экс-игрок киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" Александр Гладкий точно пробил в пустой угол - 1:0. В начале второго тайма, на 53-й минуте, Логинов обрезался возле своей штрафной и Гладкий вывел Игоря Худобяка один на один с Недилько. Голкипер справился с первым ударом, но со второй попытки полузащитник "Карпат" отправил мяч в сетку, удвоив преимущество своей команды. "Волынь" забила гол престижа на 88-й минуте. После скидки Петрова на линию штрафной площади Артем Дудик в касание с разворота отправил мяч в ворота - 2:1 в пользу хозяев поля.

В игре в Александрии зрители голов так и не увидели.

21-й тур завершится в воскресенье, 12 марта, матчами "Зірка" - "Динамо" и "Заря" - "Шахтер".