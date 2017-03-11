УПЛ, 21-й тур, "Карпаты" - "Волынь": видео онлайн-трансляция

Сегодня во Львове проходит матч 21-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимают луцкую "Волынь", сообщает официальный сайт соревнований.

Встречаются команды, которые занимают последнее 12-е и 10-е места в турнирной таблице, соответственно.

У "Волыни" 10 очков и она на 9 баллов отстает от идущей на 9-м месте "Зірки" из Кропивницкого. У "Карпат" и "Днепра" по 8 баллов и они делят последние 11-12 места в турнирной таблице.

Такм образом, обеим командам крайне необходимы очки в предстоящем матче. Фаворитом на котировках букмекерских контор считается команда из Львова - 1,48 на победу против 7,70 на соперника.

Матч во Львове начнется в 17.00.

ТВ-трансляция - телеканал УНИАН.