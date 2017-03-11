Премьер-лига, 21-й тур, "Черноморец" - "Сталь": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Одессе проходит стартовый матч 21-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Черноморец" примет "Сталь" из Каменского, сообщает официальный сайт турнира.

Встречаются команды, которые находятся на 6-м и 9-м местах в турниной таблице, соответственно.

"Черноморец" набрал в предыдущих 20 играх 27 очков и ведет отчаянную борьбу за попадание в 6-ку сильнейших по итогам первого этапа соревнований. Победа в сегодняшнем матче гарантирует одесситам досрочно, за тур до окончания первого этапа, попадание в элитную шестерку.

"Сталь", в свою очередь, ведет борьбу за то, чтобы не вылететь из Премьер-лиги, и на данный момент имеет 18 очков и вполне комфортное преимущество над идими на 10-12 местах "Волынью" (10), "Днепром" и "Карпатами" (по 8).

Матч в Одессе на стадионе "Черноморец" начнется в 14.00.

ТВ-трансляция - телеканал 2+2.