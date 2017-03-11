Гендиректор "Шахтера" предложил ряд реформ в украинской футбольной Премьер-лиге

Генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин в эфире «Футбол NEWS» рассказал о своем варианте реформирования УПЛ:

- Мы хотим попытаться изменить регламент и со следующего сезона попробовать сделать некий гибрид между форматом турнира, который проводится в Бельгии и тем, что есть сегодня у нас.

Идея заключается в следующем: для того, чтобы на каждом из этапов присутствовал зрительский интерес и интрига, мы хотим предложить оставить формат в два этапа. Но 12-я команда выбывает сразу, клубы, занявшие 11 и 10 места, будут играть стыковые матчи с командами из Первой лиги, которые займут, соответственно, 2 и 3 место в турнирной таблице. Затем, команда, которая займет первое место из второй шестерки, также будет играть стыковые матчи с командой, которая участвует в еврокубках.

Таким образом, до самого конца чемпионата у нас будет сохранена интрига и вот эти стыковые матчи, думаю, будут по рейтингу и количеству болельщиков на трибунах ничем не хуже дерби «Шахтера» и «Динамо». Я считаю, что мы должны двигаться только в этом направлении. Ситуация сегодня сложная, клубы исчезают, но нам нужно думать, как сделать чемпионат лучше и интереснее.

Как сообщал УНИАН, в нынешнем сезоне на втором этапе 12 команд будут поделены на две шестерки и никаких стыковых матчей не предусмотрено. Путевки в еврокубки будут разыгрывать, исключительно, команды Топ-6 украинской Премьер-лиги.