Шевченко вызвал девять легионеров на матч сборной Украины против Хорватии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал для участия в сборе, предшествующем отборочному матчу чемпионата мира 2018 года против команды Хорватии, девять игроков, которые выступают в иностранных чемпионатах, сообщает Федерация футбола Украины.

Читайте такжеШевченко: В сборной могут появиться новые именаВызовы в национальную команду получили Денис Бойко («Малага», Испания), Артем Федецкий («Дармштадт», Германия), Александр Зинченко (ПСВ, Нидерланды), Евгений Коноплянка («Шальке», Германия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция), Артем Кравец («Гранада», Испания), Руслан Малиновский («Генк», Бельгия), Роман Зозуля («Бетис», Испания), Евгений Селезнев («Карабюкспор», Турция).

Полный состав национальной команды, которая будет готовиться к матчу с хорватами, будет объявлен на следующей неделе.

Как сообщал УНИАН, матч отборочного цикла ЧМ-2018 Хорватия-Украина состоится 24 марта в Загребе.