Состоялась жеребьевка второго этапа Премьер-лиги сезона 2016/17

На столичном НСК "Олимпийский" состоялась жеребьевка второго этапа чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, по итогам которой стал известен календарь последних 10 туров соревнований сезона 2016/17, сообщает УПЛ.

Так, согласно календарю, в стартовом туре второго этапа (базовая дата - 1 апреля) победитель первого этапа донецкий "Шахтер" проведет матч с третьей командой турнирной таблицы (предположительно, луганская "Заря"). Игра пройдет на поле Команды 3. Команда 2 (на данный момент, киевское "Динамо") сыграет в гостях с Командой 5 ("Олимпик" Донецк), Команда 6 ("Черноморец" Одесса) примет Команду 4 ("Александрия").

Как сообщал УНИАН, на данный момент уже известны четыре команды, которые вошли в 6-ку сильнейших второго этапа соревнований - "Шахтер", "Динамо", "Заря" и "Александрия". Еще на два места претендуют "Олимпик", "Черноморец" и полтавская "Ворскла".

"Зірка" (Кропивницкий), "Сталь" (Каменское), "Волынь" (Луцк), "Днепр" и "Карпаты" (Львов) уже точно будут играть в турнире второй 6-ки УПЛ.