Мутко не прошел проверку ФИФА и не сможет баллотироваться в совет организации

Глава Российского футбольного союза Виталий Мутко не смог пройти проверку на соответствие требованиям ФИФА и не может баллотироваться на избрание в совет организации, сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Отмечается, что причиной стала вторая должность Мутко в правительстве РФ, а не расследование ФИФА по поводу доклада ВАДА о допинговых махинациях в России. ФИФА выступает против государственного вмешательства в футбол.

Выборы в совет ФИФА пройдут на конгрессе УЕФА в Хельсинки 5 апреля. После того, как кандидатура Мутко отпала, в выборах примут участие всего 4 кандидата на 4 места в европейском совете.

Мутко входил в исполком ФИФА с 2009 года.