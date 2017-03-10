Мутко не прошел проверку ФИФА и не сможет баллотироваться в совет организации
11:30, 10 марта 2017Футбол
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Причиной стала вторая должность Мутко в правительстве РФ.
Мутко отстранен от выборов в совет ФИФА / tass.ru
Глава Российского футбольного союза Виталий Мутко не смог пройти проверку на соответствие требованиям ФИФА и не может баллотироваться на избрание в совет организации, сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.
Отмечается, что причиной стала вторая должность Мутко в правительстве РФ, а не расследование ФИФА по поводу доклада ВАДА о допинговых махинациях в России. ФИФА выступает против государственного вмешательства в футбол.
Выборы в совет ФИФА пройдут на конгрессе УЕФА в Хельсинки 5 апреля. После того, как кандидатура Мутко отпала, в выборах примут участие всего 4 кандидата на 4 места в европейском совете.
Мутко входил в исполком ФИФА с 2009 года.
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