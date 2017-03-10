Фанат выиграл 16 тысяч евро при ставке в 20 евро, угадав точный счет двух футбольных матчей в ЛЧ

Как видно на чеке, опубликованном в соцсети Twitter, за 45 минут до начала матчей 1/8 футбольной Лиги Чемпионов 8 марта болельщик поставил всего 20 евро на то, что дортмундская "Боруссия" обыграет португальскую "Бенфику" со счетом 4:0, а испанская "Берселона" французский "ПСЖ" – со счетом 6:1.

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Поскольку победа немецкого клуба с таким счетом оценивалась с коэффициентом 12, а победа испанцев с коэффициентом 70, а при правильном угадывании счета двух матчей эти коэффициенты умножаются друг на друга, в итоге удачливый болельщик получил коэффициент 840 и при ставке в 20 евро выиграл 15993,60 евро.