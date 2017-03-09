"Лион" обыграл "Рому" в центральном матче 1/8 финала Лиги Европы
23:58, 09 марта 2017Футбол
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Игра во Франции завершилась со счетом 4:2.
"Лион" имеет преимущество над "Ромой" в два мяча после первого матча / Reuters
Французский "Лион" выиграл у итальянской "Ромы" в центральном матче 1/8 финала Лиги Европы, сообщает официальный сайт соревнований.
Игра завершилась со счетом 4:2.
В еще одном знаковом противостоянии немецкий "Шальке" (Гельзенкирхен) сыграл вничью с другим немецким клубом - "Боруссией" из Менхенгладбаха, 1:1.
Ответные матчи состоятся ровно через неделю - 16 марта.
Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи
Копенгаген - Аякс - 2:1
Ростов - Манчестер Юнайтед - 1:1
АПОЕЛ - Андерлехт - 0:1
Гент - Генк - 2:5
Олимпиакос - Бешикташ - 1:1
Лион - Рома - 4:2
Сельта - Краснодар - 2:1
Шальке - Боруссия М - 1:1
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