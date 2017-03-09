"Лион" обыграл "Рому" в центральном матче 1/8 финала Лиги Европы

23:58, 09 марта 2017
Футбол
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Игра во Франции завершилась со счетом 4:2.

Французский "Лион" выиграл у итальянской "Ромы" в центральном матче 1/8 финала Лиги Европы, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 4:2.

В еще одном знаковом противостоянии немецкий "Шальке" (Гельзенкирхен) сыграл вничью с другим немецким клубом - "Боруссией" из Менхенгладбаха, 1:1.

Ответные матчи состоятся ровно через неделю - 16 марта.

Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи

Копенгаген - Аякс - 2:1

Ростов - Манчестер Юнайтед - 1:1

АПОЕЛ - Андерлехт - 0:1

Гент - Генк - 2:5

Олимпиакос - Бешикташ - 1:1

Лион - Рома - 4:2

Сельта - Краснодар - 2:1

Шальке - Боруссия М - 1:1

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Теги: #футбол#Лига Европы