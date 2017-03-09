Зозуля разорвал контракт с "Райо Вальекано" - СМИ

Украинский нападающий Роман Зозуля больше не является игроком Райо Вальекано, сообщает Isport со ссылкой на испанскую Marca.

Стороны достигли соглашения по разрыву контракта.

Разрыв контракта произошел по так называемому «случаю Зозули» – украинец получит возможность быть заявленным за четвертую команду по ходу сезона специальным решением ФИФА.

Как сообщал УНИАН в последний день зимнего трансферного окна Роман Зозуля перебрался в Райо Вальекано на правах аренды. Однако фанаты мадриского клуба сорвали переход украинца, обвинив его в нацизме.

Представители Райо, в свою очередь, обратились к Зозуле с предложением продолжить карьеру в Вальекано, гарантируя ему полную безопасность на поле и вне его, но Роман отклонил его.

Согласно правилам ФИФА он не мог играть ни за одну команду до лета, но специальным решением ФИФА он получил разрешение выступить за четвертую команду в одном сезоне.