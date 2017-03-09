Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Хаби Алонсо объявил о завершении карьеры
13:04, 09 марта 2017Футбол
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Алонсо в составе национальной сборной выиграл три крупнейших турнира подряд с 2008 по 2012 годы.
Аоонсо не будет искать новую команду по окончании контракта с "Баварией" летом 2017 года / twitter.com/XabiAlonso
Полузащитник немецкой "Баварии" и сборной Испании по футболу Хаби Алонсо принял решение завершить карьеру летом 2017 года, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на запись игрока в Twitter.
35-летний полузащитник не будет искать себе новую команду после истечения контракта с "Баварией" летом 2017 года.
Алонсо - чемпион мира 2010 года. Также он дважды становился чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах.
На клубном уровне Алонсо выступает за "Баварию" с 2014 года. Ранее он играл за испанский "Реал" и английский "Ливерпуль", с которыми по одному разу выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
В текущем сезоне он провёл за "Баварию" 18 матчей, в которых забил три гола.
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