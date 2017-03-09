"Барселона" бурно отпраздновала рекордную победу в Лиге чемпионов над ПСЖ (видео)

Футболисты, тренерский штаб и персонал испанской "Барселоны" бурно отпраздновали вчерашнюю победу над французским "Пари-Сен-Жерменом" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Видео празднования выложено на клубном канале You Tube.

Накануне команда выиграла со счетом 6:1, победив по сумме двух матчей с итоговым перевесом 6:5.

"Барселона" установила рекорд Лиги чемпионов, так как еще никогда команде-участнице турнира не удавалось отыгрываться после проигрыша в первом матче со счетом 0:4.

При этом, к 88-й минуте "Барса" выигрывала со счетом 3:1 и ей нужно было забивать три гола для выхода в следующий круг соревнований. Решающий гол барселонцы забили на 4-й добавленной арбитром минуте к основному времени матча.

Как сообщал УНИАН, кроме "Барселоны" в 1/4 финала ЛЧ уже вышли еще один испанский клуб "Реал" (Мадрид), а также немецкие "Бавария" (Мюнхен) и "Боруссия" (Дортмунд).