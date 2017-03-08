"Барселона" разгромила ПСЖ и сумела выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов

В Барселоне и Дортмунде завершились ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, в которых испанская "Барселона" разгромила французский "Пари-Сен-Жермен", а немецкая "Боруссия" - португальскую "Бенфику" из Лиссабона, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра в Испании завершилась со счетом 6:1, в то время как в Париже хозяева поля победили со счетом 4:0 - 6:5 в пользу "Барселоны" по сумме двух матчей. "Барселона" установила рекорд ЛЧ, отыгравшись с 0:4 после первого матча.

"Боруссия" проиграла "Бенфике" в первом матче со счетом 0:1, но на своем поле взяла более чем убедительный реванш - 4:0.

БАРСЕЛОНА - ПСЖ - 6:1

Голы: Суарес, 3 (1:0), Кюрзава, 40 - автогол (2:0), Месси, 50 - с пенальти (3:0), Кавани, 62 (3:1), Неймар, 88 (4:1), Неймар, 90+1 - с пенальти (5:1), Роберто, 90+5 (6:1)

БОРУССИЯ Д - БЕНФИКА - 4:0

Голы: Пьер-Эмерик Обамеянг, 5 (1:0), Кристиан Пулишич, 59 (2:0), Пьер-Эмерик Обамеянг, 61 (3:0), Пьер-Эмерик Обамеянг, 85 (4:0)