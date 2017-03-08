Фанаты "Арсенала" устроили массовый протест против тренера после второго разгрома от "Баварии" (видео)

11:57, 08 марта 2017
Футбол
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Лондонская команда дважды уступила мюнхенцам с одинаковым счетом 1:5 в 1/8 финала Лиги чемпионов. 

Венгер покинет команду после 21 года сотрудничества / sports.ru

Разгромное домашнее поражение "Арсенала" от мюнхенской "Баварии" (1:5) в Лиге чемпионов переполнило чашу терпения фанатов "канониров", сообщает Еврофутбол.

Поклонники английского клуба устроили массовый протест, призывая отправить в отставку главного тренера команды французского специалиста Арсена Венгера.

Как сообщал УНИАН, лондонцы уступили мюнхенскому гранду по сумме двух матчей с унизительным счетом 2:10.

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Теги: #футбол#Лига чемпионов