Фанаты "Арсенала" устроили массовый протест против тренера после второго разгрома от "Баварии" (видео)

Лондонская команда дважды уступила мюнхенцам с одинаковым счетом 1:5 в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Разгромное домашнее поражение "Арсенала" от мюнхенской "Баварии" (1:5) в Лиге чемпионов переполнило чашу терпения фанатов "канониров", сообщает Еврофутбол. Поклонники английского клуба устроили массовый протест, призывая отправить в отставку главного тренера команды французского специалиста Арсена Венгера. Как сообщал УНИАН, лондонцы уступили мюнхенскому гранду по сумме двух матчей с унизительным счетом 2:10. Arsenal fans protesting again Arsene Wenger getting a new contract #AFCpic.twitter.com/sONKTN78nV — FootyAwayDays Videos (@FootyAwayDayVid) 7 марта 2017 г.

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