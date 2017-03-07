"Реал" и "Бавария" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

В Неаполе и Лондоне завершились ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА в двух парах, где "Наполи" повторно уступил мадридскому "Реалу" (дважды по 1:3), а "Арсенал" - немецкой "Баварии" (дважды по 1:5), сообщает официальный сайт турнира.

Таким образом, "Реал" и "Бавария" уверенно вышли в четвертьфинал соревнований.

АРСЕНАЛ - БАВАРИЯ - 1:5

Голы: Уолкотт, 20 (1:0), Левандовски, 55 (1:1 - с пенальти), Роббен, 68 (1:2), Дуглас Коста, 78 (1:3), Видаль, 80 (1:4), Видаль, 85 (1:5)

НАПОЛИ - РЕАЛ МАДРИД - 1:3

Голы: Мертенс, 24 (1:0), Рамос, 52 (1:1), Мертенс, 57 автогол (1:2), Мората, 90+1 (1:3)