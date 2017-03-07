"Реал" и "Бавария" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов
23:43, 07 марта 2017Футбол
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Обе команды повторно обыграли соперников с одинаковым счетом.
"Бавария" вновь разгромила "Арсенал" / Reuters
В Неаполе и Лондоне завершились ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА в двух парах, где "Наполи" повторно уступил мадридскому "Реалу" (дважды по 1:3), а "Арсенал" - немецкой "Баварии" (дважды по 1:5), сообщает официальный сайт турнира.
Таким образом, "Реал" и "Бавария" уверенно вышли в четвертьфинал соревнований.
АРСЕНАЛ - БАВАРИЯ - 1:5
Голы: Уолкотт, 20 (1:0), Левандовски, 55 (1:1 - с пенальти), Роббен, 68 (1:2), Дуглас Коста, 78 (1:3), Видаль, 80 (1:4), Видаль, 85 (1:5)
НАПОЛИ - РЕАЛ МАДРИД - 1:3
Голы: Мертенс, 24 (1:0), Рамос, 52 (1:1), Мертенс, 57 автогол (1:2), Мората, 90+1 (1:3)
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