Экс-игрок "Динамо" Гусев ведет переговоры с немецким "Айнтрахтом" - СМИ
13:15, 07 марта 2017Футбол
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Украинец, как свободный агент может присоединиться к новой команде в любой момент.
Гусев может в любой момент разпочати выступления в новой команде / fcdynamo.kiev.ua
Бывший полузащитник киевского "Динамо" Олег Гусев продолжает искать себе новый клуб и ведет переговоры с середняком немецкой Бундеслиги, сообщает Sportanalytic.com.
Агент игрока Вадим Шаблий ранее признавался, что его клиент ведет переговоры с клубами из Америки и Азии, но дело приобрело новый поворот.
Сейчас в подписании Гусева заинтересован немецкий "Айнтрахт", который согласовывает с игроком и агентом условия потенциального перехода. Как известно, Гусев является свободным агентом, поэтому может присоединиться к новой команде хоть сейчас.
Как сообщал УНИАН, Гусев покинул киевское "Динамо" в декабре прошлого года. Вместе с тем, игрок отмечал, что не намерен завершать карьеру
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