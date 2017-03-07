Экс-игрок "Динамо" Гусев ведет переговоры с немецким "Айнтрахтом" - СМИ

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Олег Гусев продолжает искать себе новый клуб и ведет переговоры с середняком немецкой Бундеслиги, сообщает Sportanalytic.com.

Агент игрока Вадим Шаблий ранее признавался, что его клиент ведет переговоры с клубами из Америки и Азии, но дело приобрело новый поворот.

Сейчас в подписании Гусева заинтересован немецкий "Айнтрахт", который согласовывает с игроком и агентом условия потенциального перехода. Как известно, Гусев является свободным агентом, поэтому может присоединиться к новой команде хоть сейчас.

Как сообщал УНИАН, Гусев покинул киевское "Динамо" в декабре прошлого года. Вместе с тем, игрок отмечал, что не намерен завершать карьеру