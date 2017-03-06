Британская BT Sport заплатит 1.2 миллиарда фунтов за трансляцию еврокубков

14:46, 06 марта 2017
Футбол
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Главный спортивный бродкастер Европы заключил сделку с УЕФА до 2021 года.

Лига чемпионов УЕФА / uefa.com

BT Sport продлил свои права на показ Лиги чемпионов и Лиги Европы до 2021 года, сообщает Sport.ua.

Главный вещатель еврокубковых футбольных матчей заплатит в казну УЕФА 1.2 миллиарда фунтов.

Напомним, что BT Sport является главным бродкастером элитных европейских турниров с 2015-го года. BT Sport принадлежит самой крупной британской компании мобильного оператора BT.

Новая сделка дает BT Sport эксклюзивные права на все матчи еврокубков и обзоров Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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Теги: #футбол#Лига чемпионов