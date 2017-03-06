Экс-игрок киевского "Динамо" Громов перешел в российские "Крылья Советов"

Главный тренер российской команды "Крылья Советов" (Самара) Вадим Скрипченко после поражения в матче Премьер-лиги от московского "Локомотива" ответил на вопросы журналистов, среди которых был и слух о переходе экс-игрока киевского "Динамо" Артема Громова, сообщает официальный сайт российского клуба.

"Артем Громов находится в расположении нашей команды. Думаю, он будет готовиться к следующей игре. Он в хорошем физическом тонусе и сможет помочь", - заявил тренер.

3 марта стало известно, что Громов покидает киевское "Динамо" в статусе свободного агента.

Громов заключил контракт с «Динамо» в конце мая 2016 года, соглашение вступило в силу 1 июля. С того времени он провел за клуб 9 матчей в чемпионате Украины, один – в Кубке Украины, один – в Суперкубке и один – в Лиге чемпионов.

27-летний полузащитник Громов провел 9 лет в полтавской "Ворскле" (2007-2016), приняв участие, в общей сложности, в 132 матчах и забив 25 голов. После чего летом 2016-го перешел в "Динамо".

Сыграл пять матчей за сборные Украины - U-20 (2), U-21 (1) и национальную команду - 2.