УПЛ: "Шахтер" победил "Ворсклу" и сохранил 13-очковый отрыв от "Динамо", "Карпаты" сильнее "Александрии"
23:23, 05 марта 2017Футбол
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Состоялись заключительные матчи 20-го тура украинской футбольной Премер-лиги.
"Шахтер" обыграла "Волынь" благодаря точному удару Коваленко / shakhtar.com
В воскресенье состоялись четыре матча украинской футбольной Премьер-лиги, в центральных их которых "Карпаты" во Львове одолели "Александрию", а "Волынь" в Луцке проиграла донецкому "Шахтеру" с одинаковым счетом 0:1, сообщает официальный сайт соревнований.
«Волынь» - «Шахтер» - 0:1 (0:0)
Гол: Виктор Коваленко, 66
«Карпаты» – «Александрия» – 1:0 (1:0)
Гол: Игорь Худобяк, 39.
«Сталь» – «Звезда» – 3:0 (0:0)
Гол: Роман Карасюк, 49, Денис Васин, 73, с пенальти, Роман Дебелко, 86.
«Ворскла» – «Заря» – 1:2 (0:2)
Голы: Вячеслав Шарпар, 73, с пенальти - Дмитрий Гречишкин, 24, Владислав Калитвинцев, 45, с пенальти.
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