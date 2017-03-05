УПЛ: "Шахтер" победил "Ворсклу" и сохранил 13-очковый отрыв от "Динамо", "Карпаты" сильнее "Александрии"

В воскресенье состоялись четыре матча украинской футбольной Премьер-лиги, в центральных их которых "Карпаты" во Львове одолели "Александрию", а "Волынь" в Луцке проиграла донецкому "Шахтеру" с одинаковым счетом 0:1, сообщает официальный сайт соревнований.

«Волынь» - «Шахтер» - 0:1 (0:0)

Гол: Виктор Коваленко, 66

«Карпаты» – «Александрия» – 1:0 (1:0)

Гол: Игорь Худобяк, 39.

«Сталь» – «Звезда» – 3:0 (0:0)

Гол: Роман Карасюк, 49, Денис Васин, 73, с пенальти, Роман Дебелко, 86.

«Ворскла» – «Заря» – 1:2 (0:2)

Голы: Вячеслав Шарпар, 73, с пенальти - Дмитрий Гречишкин, 24, Владислав Калитвинцев, 45, с пенальти.