20-й тур УПЛ: "Динамо" дожало "Олимпик", "Днепр" не удержал победу над "Черноморцем"

Киевское Динамо дома принимало донецкий Олимпик. Победу хозяевам удалось одержать благодаря голу Артема Беседина на 92-й минуте матча, как пишет "Новое Время".

Таким образом, Динамо временно сократило отрыв от лидирующего в чемпионате "Шахтера" до 10 очков. Завтра, 5 марта, Шахтер проведет матч против Волыни.

Динамо — Олимпик 1:0

Гол: Бєсєдін, 90+2

Динамо: Рудько — Бурда (Морозюк, 73), Вида, Пантич, Кадар — Шепелев — Ярмоленко, Гармаш (Яремчук, 81), Буяльский (Сидорчук, 69), Гонсалес — Беседин

Олимпик: Махарадзе — Парцвания, Гришко, Иллой-Айет, Немчанинов — Богданов (Брикнер, 87), Цимбалюк — Шестаков, Гошкодеря (Поступаленко, 64), Моха — Матяж (Федорив, 77)

Предупреждения: Гармаш, Ярмоленко — Цимбалюк, Иллой-Айет, Федорив

Днепр на своем поле играл против Черноморца. Гости смогли вырвать ничью на 75-й минуте матча не без помощи вратаря Днепра Андрея Лунина.

Днепр — Черноморец 1:1

Голы: Довбык, 14 — Хобленко, 75

Днепр: Лунин, Адамюк, Лопиренок, Сваток, Влад — Ротань, Чеберко (Когут, 51), Нагиев (Баланюк, 71), Кочергин (Кожушко, 81), Лунев — Довбык

Черноморец: Каневцев — Люлька, Азацкий, Хочолава, Каплиенко — Данченко (Карноза, 61), Смирнов, Третьяков (Татарков, 65), Ковалец (Хобленко, 74), Кабаев — Элиас

Предупреждения: Сваток, Ротань, Кожушко — Хочолава, Данченко, Карноза

Удаление: Хочолава