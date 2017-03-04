20-й тур УПЛ: "Динамо" дожало "Олимпик", "Днепр" не удержал победу над "Черноморцем"
Состоялись первые матчи 20 тура чемпионата Украины по футболу.
Киевское Динамо дома принимало донецкий Олимпик. Победу хозяевам удалось одержать благодаря голу Артема Беседина на 92-й минуте матча, как пишет "Новое Время".
Таким образом, Динамо временно сократило отрыв от лидирующего в чемпионате "Шахтера" до 10 очков. Завтра, 5 марта, Шахтер проведет матч против Волыни.
Динамо — Олимпик 1:0
Гол: Бєсєдін, 90+2
Динамо: Рудько — Бурда (Морозюк, 73), Вида, Пантич, Кадар — Шепелев — Ярмоленко, Гармаш (Яремчук, 81), Буяльский (Сидорчук, 69), Гонсалес — Беседин
Олимпик: Махарадзе — Парцвания, Гришко, Иллой-Айет, Немчанинов — Богданов (Брикнер, 87), Цимбалюк — Шестаков, Гошкодеря (Поступаленко, 64), Моха — Матяж (Федорив, 77)
Предупреждения: Гармаш, Ярмоленко — Цимбалюк, Иллой-Айет, Федорив
Днепр на своем поле играл против Черноморца. Гости смогли вырвать ничью на 75-й минуте матча не без помощи вратаря Днепра Андрея Лунина.
Днепр — Черноморец 1:1
Голы: Довбык, 14 — Хобленко, 75
Днепр: Лунин, Адамюк, Лопиренок, Сваток, Влад — Ротань, Чеберко (Когут, 51), Нагиев (Баланюк, 71), Кочергин (Кожушко, 81), Лунев — Довбык
Черноморец: Каневцев — Люлька, Азацкий, Хочолава, Каплиенко — Данченко (Карноза, 61), Смирнов, Третьяков (Татарков, 65), Ковалец (Хобленко, 74), Кабаев — Элиас
Предупреждения: Сваток, Ротань, Кожушко — Хочолава, Данченко, Карноза
Удаление: Хочолава