Зозуля точно не вернется в "Райо Вальекано" - агент

Такую информацию сообщил менеджер игрока, Владимир Кузьменко, как передает Footballua.tv.

Насущные вопросы стороны решали на расстоянии - встретиться так и не удалось. Помогла им видеосвязь. Решение, к которому пришли Роман Зозуля и представители «Райо Вальекано» и «Бетис», следующее: мадридский клуб соглашается выполнять все финансовые условия в течение шести месяцев (именно столько должно была продолжаться арендное соглашение) и не настаивает, чтобы украинский форвард тренировался с командой.

Однако, главная цель Зозули - иметь игровую практику. Как вариант рассматривается возможность продолжения карьеры в США, где трансферное окно остается открытым в течение этого месяца.

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Агент Романа Зозули Владимир Кузьменко рассказал, как проходят поиски новой команды для его подопечного.

"До понедельника должно решиться много вопросов как со стороны «Бетиса», так и со стороны «Райо Валькано». Что уже известно – в «Райо Вальекано» он не будет играть. Он всегда сможет вернуться для тренировок, но, к сожалению, не сможет играть. Мы работаем, чтобы найти другую команду, чтобы Роман смог играть. Так как уже есть разрешение от ФИФА на то, чтобы Роман играл за 4-ую команду в сезоне, мы в поиске", - рассказал агент.

Также он отметил, что на данный момент вариантов вообще никаких нет. Есть чемпионаты, где трансферные окна еще открыты, их и рассматривают.

"Пусть Роман спокойно тренируется, а мы работаем над поиском 4-ой команды. Сейчас он в Севилье с семьей, отдыхает до понедельника", - добавил Кузьменко.