Полузащитник Громов покинул киевское "Динамо"
12:06, 03 марта 2017Футбол
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Игрок и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию.
Громов покинул киевское "Динамо" / mig.com.ua
Полузащитник Артем Громов, который с лета 2016 года выступал за киевское «Динамо», получил статус свободного агента, сообщает официальный сайт киевского клуба.
Контракт между игроком и ФК «Динамо» (Киев) был расторгнут по обоюдному согласию.
Громов заключил контракт с «Динамо» в конце мая прошлого года, соглашение вступило в силу 1 июля. С того времени он провел за клуб 9 матчей в чемпионате Украины, один – в Кубке Украины, один – в Суперкубке и один – в Лиге чемпионов.
Как сообщал УНИАН, ранее "Динамо" покинул Александр Гладкий, который ушел в аренду во львовские "Карпаты" до конца сезона.
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