Полузащитник Громов покинул киевское "Динамо"

Полузащитник Артем Громов, который с лета 2016 года выступал за киевское «Динамо», получил статус свободного агента, сообщает официальный сайт киевского клуба.

Контракт между игроком и ФК «Динамо» (Киев) был расторгнут по обоюдному согласию.

Громов заключил контракт с «Динамо» в конце мая прошлого года, соглашение вступило в силу 1 июля. С того времени он провел за клуб 9 матчей в чемпионате Украины, один – в Кубке Украины, один – в Суперкубке и один – в Лиге чемпионов.

Как сообщал УНИАН, ранее "Динамо" покинул Александр Гладкий, который ушел в аренду во львовские "Карпаты" до конца сезона.