Премьер-лига, 20-й тур, "Волынь" - "Шахтер": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Луцке проходит матч 20-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Волынь" принимает донецкий "Шахтер".

Встречаются команды, которые занимают 10-е и 1-е места в турнирной таблице, соответственно. На счету горняков 53 очка, у лучан - 10.

Вылет "Шахтера" из еврокубков уже на первой стадии плей-офф - 1/16 финала - не сказался на боевом настрое команды, которая спустя три дня выиграла в драматичном матче у полтавской "Ворсклы", забив победный гол на последней минуте игыр - 2:1. Горянки по-прежнему настроены сохранить и, при возможности, увеличить преимущество над основным конкурентом "Динамо".

В свою очередь, "Волынь" борется за сохранение места в элитном дивизоне и также крайне нуждается в очках.

Матч в Луцке начнется в 19.30.

ТВ-трансляция - телеканал 2+2.