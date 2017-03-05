Премьер-лига, 20-й тур, "Карпаты" - "Александрия": видео онлайн-трансляция

Сегодня во Львове проходит матч 20-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимают на своем поле "Александрию".

Встречаются команды, который занимают последнее 12-е и 4-е место в турнирной таблице, соответственно. На счету львовян 5 очков, у александрийцев - 32 балла.

Обеим командам очки крайне важны. Львовяне ведут борьбу за выживание в Премьер-лиге и стремятся покинуть последнее место в турнирной таблице. В свою очередь, "Александрия" лишь на 2 очка отстает от луганской "Зари", которая идет на 4-м месте.

Матч во Львове начнется в 14.00

ТВ-трансляция - телеканал УНИАН