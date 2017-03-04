Премьер-лига, 20-й тур, "Динамо" - "Олимпик": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Киеве проходит матч 20-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимает на НСК "Олимпийский" донецкий "Олимпик".

Встречаются команды, которые занимают 2-е и 5-е места в турнирной таблице. На счету киевлян 40 очков, дончан - 29.

"Динамо" в предыдущем туре выиграло очень важный матч у "Зари" в борьбе за 2-е место и теперь опережает соперника на 6 очков. С другой стороны, победу также одержал донецкий "Шахтер", который по-прежнему опережает киевлян на 13 баллов. Тем не менее, киевлянам нельзя терять очки, так как "Заря" все еще опасна в борьбе за второе-третье место.

"Олимпик" также ведет борьбу за попадание в итоговую 6-ку по результатам первого этапа соревнований и продолжение борьбы за медали и путевки в еврокубки.

Матч "Динамо" - "Олимпик" начнется на НСК "Олимпийский" в 17.00

ТВ-трансляция - телеканал 2+2