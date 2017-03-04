Премьер-лига, 20-й тур, "Днепр" - "Черноморец": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Днепре проходит стартовый матч 20-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Днепр" принимает одесский "Черноморец".

Встречаются команды,которые занимают 11-е и 6-е места в турнирной таблице лиги. На счету "Днепра" на данный момент 7 очков, у "Черноморца" - 26.

Для обеих команд этот матч очень важен с турнирной точки зрения. "Днепр" борется за то, чтобы не занять последнее место в УПЛ со львовскими "Карптами". В свою очередь, одесситам нужно попасть в 6-ку лучших по итогам соревнований, чтобы продолжить борьбу за медали и попадание в еврокубки на втором этапе.

Матч в Днепре начнется в 14.00.

ТВ-трансляция - 2+2.