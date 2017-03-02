Донбасс Арена и база "Шахтера" находится под полным контролем вооруженных людей - гендиректор клуба

Генеральный директор ФК Шахтер Сергей Палкин прокомментировал тему захвата в Донецке стадиона и базы клуба, сообщает пресс-служба клуба.

"Если говорить о "Донбасс Арене", то все входы и выходы заблокированны вооруженными людьми. Технический персонал, офисные работники также не имеют возможности попасть на стадион. Разрешен вход только дежурной смене. Их роль и задача - предотвращать аварийные ситуации, которые могут возникнуть.

Также 28 февраля вооруженные люди проникли на территорию спортивно-тренировочной базы ФК "Шахтер", вывели всех людей, опечатали все имущество и здания и поставили свою охрану. На данный момент база "Кирша" находится под полным контролем вооруженных людей.

Если говорить о футбольной инфракструктуре футбольной академии, которая находится в Донецке, там занимаются около 200 детей, то также были попытки контакта с нашими людьми представителями самопровозглашенной республики с целью повлиять на работу этих объектов. Пока все нормально, дети тренируются, но если будет оказано какое-то влияние, то мы будем вынуждены остановить и эту работу", - сказал Палкин.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля стадион донецкого Шахтера – Донбасс Арена – подвергся захвату вооруженных людей.