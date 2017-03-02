Турция официально подала заявку на проведение футбольного Евро-2024

Федерация футбола Турции подала официальную заявку на проведение чемпионата Европы по футболу 2024 года, сообщает официальный сайт TFF.

Заявку подал лично президент турецкой федерации Йылдырым Демирорен. От УЕФА заявку принял генсек европейской федерации Теодор Теодоридис. Церемония прошла в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Читайте такжеГермания подала заявку на проведение футбольного Евро-2024Таким образом, Турция стала второй страной, которая претендует на проведение соревнований. Больше претендентов на право проведения турнира нет и не предвидится.

Как сообщал УНИАН, УЕФА выберет страну-хозяйку Евро-2024 в сентябре 2018 года.