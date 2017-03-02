Тренер "Атлетика" Вальверде является фаворитом на пост наставника "Барселоны" — СМИ
Вальверде уже давно рассматривается на пост главного тренера каталонской команды.
Главный тренер "Атлетика" из Бильбао Эрнесто Вальверде является приоритетной кандидатурой на замену уходящему летом наставнику "Барселоны" Луису Энрике, сообщает SportArena со ссылкой на Marca.
Накануне главный тренер каталонцев объявил о том, что не будет продлевать рассчитанный до лета контракт и покинет команду по завершении текущего сезона.
По словам президента Барселоны Жозепа Бартомеу, о возможности ухода 46-летний специалист говорил еще прошлым летом, поэтому очевидно, что руководство клуба прорабатывало варианты его сменщиков заранее.
Читайте такжеПСЖ разгромил "Барселону" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионовВальверде считается наиболее подходящим тренером для сине-гранатовых по ряду причин: в бытность игроком он уже выступал за клуб и знает его изнутри, большую часть своей тренерской карьеры работает в Ла Лиге и ставит командные интересы превыше личных, отмечает издание.
Кроме того, несколько лет назад бывший спортивный директор "Барселоны" Андони Субисаррета уже рассматривал 53-летнего испанского специалиста на роль главного тренера команды.
Действующий контракт Вальверде с Атлетиком истекает предстоящим летом, однако, по информации издания, тренер осведомлен об интересе к нему со стороны каталонцев и не спешит продлевать соглашение с баскским клубом.
Эрнесто Вальверде во второй раз в карьере возглавил Атлетик летом 2013 года. В его активе вывод команды в Лигу чемпионов-2014/15, победа в Суперкубке Испании-2015, где клуб из Бильбао разгромил по сумме двух встреч Барселону (4:0, и 1:1) и признание со стороны УЕФА лучшим тренером чемпионата Испании-2015/16.
Среди других кандидатур на замену Луису Энрике СМИ выделяют главного тренера Севильи Хорхе Сампаоли и менеджера Эвертона Рональда Кумана.
Как сообщал УНИАН, накануне поздно вечером Луис Энрике объявил об уходе с поста главного тренера "Барселоны" по окончании текущего сезона.