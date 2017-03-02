Тренер "Атлетика" Вальверде является фаворитом на пост наставника "Барселоны" — СМИ

Главный тренер "Атлетика" из Бильбао Эрнесто Вальверде является приоритетной кандидатурой на замену уходящему летом наставнику "Барселоны" Луису Энрике, сообщает SportArena со ссылкой на Marca.

Накануне главный тренер каталонцев объявил о том, что не будет продлевать рассчитанный до лета контракт и покинет команду по завершении текущего сезона.

По словам президента Барселоны Жозепа Бартомеу, о возможности ухода 46-летний специалист говорил еще прошлым летом, поэтому очевидно, что руководство клуба прорабатывало варианты его сменщиков заранее.

Читайте такжеПСЖ разгромил "Барселону" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионовВальверде считается наиболее подходящим тренером для сине-гранатовых по ряду причин: в бытность игроком он уже выступал за клуб и знает его изнутри, большую часть своей тренерской карьеры работает в Ла Лиге и ставит командные интересы превыше личных, отмечает издание.

Кроме того, несколько лет назад бывший спортивный директор "Барселоны" Андони Субисаррета уже рассматривал 53-летнего испанского специалиста на роль главного тренера команды.

Действующий контракт Вальверде с Атлетиком истекает предстоящим летом, однако, по информации издания, тренер осведомлен об интересе к нему со стороны каталонцев и не спешит продлевать соглашение с баскским клубом.

Эрнесто Вальверде во второй раз в карьере возглавил Атлетик летом 2013 года. В его активе вывод команды в Лигу чемпионов-2014/15, победа в Суперкубке Испании-2015, где клуб из Бильбао разгромил по сумме двух встреч Барселону (4:0, и 1:1) и признание со стороны УЕФА лучшим тренером чемпионата Испании-2015/16.

Среди других кандидатур на замену Луису Энрике СМИ выделяют главного тренера Севильи Хорхе Сампаоли и менеджера Эвертона Рональда Кумана.

Как сообщал УНИАН, накануне поздно вечером Луис Энрике объявил об уходе с поста главного тренера "Барселоны" по окончании текущего сезона.