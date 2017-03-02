Главный тренер "Барселоны" объявил, что покинет клуб

46-летний специалист доработает до конца сезона, а летом не будет продлевать контракт, сообщает РБК со ссылкой на официальный сайт «Барселоны».

«Готов объявить, что в следующем году я не буду тренировать «Барселону». По окончании нынешнего сезона не буду продлевать контракт. Я разговаривал об этом с руководством клуба перед началом сезона, и меня попросили не спешить. Теперь настало время принять решение.

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Покидаю клуб, потому что мне нужен отдых. Хочу поблагодарить руководство клуба, игроков и болельщиков за поддержку. До конца сезона осталось три месяца. Мы находимся в сложном положении. Но если приложим все силы и звезды сойдутся нужным образом, мы еще можем добиться успеха», — заявил Луис Энрике.

В матче против «Спортинга» в составе «Барселоны» отличились Лионель Месси, Луис Суарес, Пако Алькасер, Неймар и Иван Ракитич. Еще один мяч гости забили в свои ворота. Месси с 21 мячом упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании. Суарес с 19 голами — на втором месте.

«Барселона» набрала 57 очков и возглавила турнирную таблицу Примеры. «Реал», дома сыгравший вничью с «Лас-Пальмасом» в матче 25-го тура (3:3), отстает от каталонского клуба на одно очко, но имеет игру в запасе. На третьем месте — «Севилья» (52 очка).