Защитник "Динамо" Хачериди переведен в дубль

Тренерский штаб «Динамо» отправил Евгения Хачериди в дублирующий состав команды, сообщает Sport.ua.

Сегодняшнюю тренировку 29-летний защитник провел именно в дубле.

Читайте такжеЗащитник "Динамо" Хачериди опроверг интерес к нему со стороны "Зенита"Ранее Хачериди не попал в заявку «Динамо» на матч с «Зарей» (2:1). Причиной этому стало нежелание футболиста тренироваться в полную силу, из-за чего у него возник конфликт с наставником «бело-синих» Сергеем Ребровым. Игрок настаивал на том, что у него травма и он не может тренироваться в полную силу.

Контракт Хачериди с «Динамо» заканчивается летом 2017-го, и, скорее всего, он уйдет из команды свободным агентом.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня стало известно о том, что Александр Гладкий уйдет из "Динамо" в аренду во львовские "Карпаты".