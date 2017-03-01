Футболист "Динамо" Гладкий переходит в "Карпаты" - FootballHub
Игрок проведет вторую половину сезона в команде из Львова
Нападающий киевского "Динамо" Александр Гладкий в ближайшее время перейдет во львовские "Карпаты", сообщает FootballHub со ссылкой на главного тренера "Динамо" Сергей Реброва.
Каких-либо подробностей перехода пока нет.
В частности, непонятно, переходит игрок из клуба в клуб, либо будет в аренде в "Карпатах".
Пресс-службы "Карпат" и "Динамо" также не подтверждают информации по этому поводу.
Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" больше не рассчитывает на форварда Александра Гладкого и перевело его в дубль. В "Динамо" поступило предложение от российских "Крыльев Советов" (Самара) о трансфере Гладкого. Самарский клуб был готов как выкупить форварда, так и взять его в аренду, но футболист ответил отказом.