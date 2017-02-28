Нападающий киевского "Динамо" Жуниор Мораэс переходит в клуб Суперлиги Китая

Нападающий ФК «Динамо» (Киев) Жуниор Мораэс на правах аренды до окончания сезона 2016/17 будет выступать за китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь», сообщает официальный сайт киевской команды.

По итогам сезона 2016 года «Тяньцзинь Цюаньцзянь» стал победителем первой лиги чемпионата Китая и новый сезон, который стартует 4-го марта, начнет в Суперлиге.

Читайте такжеДинамовец Мораес дисквалифицирован на 5 матчей за драку в матче с "Шахтером"Мораэс выступал за "Динамо" с лета 2015 года, стал чемпионом Украины сезона 2015/16 и обладателем Суперкубка Украины 2016 года.

За полтора года провел в основном составе "Динамо" 36 игр, забил 17 голов.