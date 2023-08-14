Даниил Кревсун помог своей команде выиграть у "Байера".

В воскресенье, 13 августа, состоялся поединок первого тура юниорского чемпионата Германии по футболу, в котором дортмундская "Боруссия" встречалась с леверкузенским "Байером".

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "шмелей".

В этом матче в составах обеих команд на поле вышли украинские футболисты. За "Байер" играл бывший вратарь киевского "Динамо" Александр Петренко, а в составе "Боруссии" - экс-форвард "Шахтера" Даниил Кревсун.

Именно бывший нападающий "горняков" поспособствовал победе дортмундской команды. На 29-й минуте встречи он забил второй гол "шмелей" в этой игре.

Стоит отметить, что этот гол стал дебютным для 18-летнего украинца в составе немецкого клуба.

"Байер" U-19 - "Боруссия" Д U-19 - 1:3

Голы: Пеш, 62 - Германн, 26, Кревсун, 29, Бруннер, 78

Удаление: Германн, 60 ("Боруссия", красная карточка)

Видео гола Кревсуна:

Добавим, что после начала полномасштабного вторжение РФ в Украину Александр Петренко в апреле 2022 года перешел из киевского "Динамо" в венгерскую "Кишварду", а с сентября 2022-го выступал за "Байер" U-17.

Даниил Кревсун, в свою очередь, в сентябре 2022-го присоединился к клубу "Пройсен" из города Мюнстер, откуда в январе 2023-го перебрался в дортмундскую "Боруссию".

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