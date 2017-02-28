Матчи тура УПЛ с участием "Шахтера", "Динамо" и "Днепра" будут перенесены в интересах сборной Украины

Три игры 22-го тура украинской Премьер-лиги будут проведены в пятницу 17 марта, сообщает "Футбол 24" со ссылкой на свои источники.

Это матчи "Днепр" – "Карпаты", "Динамо" – "Черноморец" и "Шахтер" – "Олимпик".

Этот перенос будет осуществлен в интересах сборной Украины по просьбе тренерского штаба национальной команды.

Читайте такжеСборная Украины может провести товарищеский матч против команды АлбанииЕсли календарь тура будет одобрен, на следующий день после данных матчей, в субботу 18 марта, сборная Украины отправится на зарубежный сбор в Австрию для подготовки к матчу отбора ЧМ-2018 Хорватия – Украина.

Ранее уже сообщалось о том, что гавный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко хочет перенести 22-й тур УПЛ, чтобы лучше подготовиться к матчу с Хорватией.

Как сообщал УНИАН, матч отборочного турнира ЧМ-2018 Хорватия-Украина состоится в пятницу, 24 марта, в Загребе на стадионе "Максимир".