Полузащитник Голодюк вернулся в "Карпаты" из "Ворсклы"

Полузащитник Олег Голодюк подписал с львовскими «Карпатами» контракт сроком на 1,5 года, сообщает Информационный центр ФК «Карпаты».

Последним клубом хавбека была полтавская «Ворскла», за которую он выступал с июня 2016–го.

На уровне Лиги Пари-Матч за «Карпаты», в течение десяти лет, Олег Голодюк провел 167 матчей, в которых забил 13 голов. Опытный полузащитник отныне будет играть за «зелено-белых» под 27-м номером.

Как сообщал УНИАН, львовские "Карпаты" накануне проиграли одесскому "Черноморцу" со счетом 0:1. Команда занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ - 5 набранных очков.