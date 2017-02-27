Полузащитник Голодюк вернулся в "Карпаты" из "Ворсклы"
16:46, 27 февраля 2017Футбол
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Футболист подписал контракт со львовским клубом сроком на полтора года.
Голодюк вернулся в "Карпаты" из "Ворсклы" / fckarpaty.lviv.ua
Полузащитник Олег Голодюк подписал с львовскими «Карпатами» контракт сроком на 1,5 года, сообщает Информационный центр ФК «Карпаты».
Последним клубом хавбека была полтавская «Ворскла», за которую он выступал с июня 2016–го.
На уровне Лиги Пари-Матч за «Карпаты», в течение десяти лет, Олег Голодюк провел 167 матчей, в которых забил 13 голов. Опытный полузащитник отныне будет играть за «зелено-белых» под 27-м номером.
Как сообщал УНИАН, львовские "Карпаты" накануне проиграли одесскому "Черноморцу" со счетом 0:1. Команда занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ - 5 набранных очков.
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