Моуриньо завоевал первый трофей в качестве тренера "Манчестер Юнайтед"
Португальский тренер Жозе Моуриньо стал первым в истории клуба "Манчестер Юнайтед" наставником, сумевшим в свой первый же год работы с командой завоевать один из главных трофеев в английском футболе - Кубок английской лиги.
Как сообщает Русская служба Би-Би-Си, в финальном матче турнира на стадионе "Уэмбли" в воскресенье, 26 февраля, "Манчестер Юнайтед" обыграл "Саутгемптон" со счетом 3:2.
Благодаря победе "МЮ" Моуриньо еще и сравнялся с сэром Алексом Фергюсоном и легендарным тренером 70-годов Брайаном Клафом по числу побед в Кубке английской лиги за всю его историю - теперь у португальца тоже четыре Кубка (первые три он завоевал, возглавляя "Челси").
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"Меня сейчас немного переполняют эмоции, да. Трофеи завоевывать не просто, а тем более так часто. Груз, который я сам взвалил на себя, очень тяжел", - пожаловался журналистам после игры Жозе Моуриньо.
Тренер "МЮ" признал, что матч складывался для его команды очень непросто, "Саутгемптон" временами полностью перехватывал инициативу и заслуживал того, чтобы по крайней мере перевести игру в дополнительное время.
В первом тайме "Манчестер Юнайтед" вел со счетом 2:0, но перед самым перерывом пропустил один мяч, а затем и второй сразу же в начале второго тайма.
Исход матча решил на 87-й минуте нападающий "МЮ" Златан Ибрагимович, опередивший защитников "Саутгемптона" в борьбе за верховой мяч у линии вратарской.
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"В матче, в котором соперник играл временами лучше нас и по праву мог рассчитывать на дополнительное время, он в одиночку решил исход матча и подарил нам rубок", - прокомментировал Моуриньо игру Ибрагимовича.
Сам Златан Ибрагимович настаивает на том, что победа стала результатом усилий всей команды.
"Это заслуга команды. Это то, зачем я пришел в "МЮ" - выигрывать. И я выигрываю. Чем больше я выигрываю, тем мне больше нравится. Чем старше становишься, тем больше это приносит удовольствия. Куда бы я ни приходил, я везде выигрывал. Мне кажется, нынешний трофей для меня уже 32-й по счету. А я говорил, что так и будет!" - напомнил Ибрагимович.