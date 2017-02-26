"Шахтер" на последней минуте вырвал победу у "Ворсклы"

В Харькове на ОСК "Металлист" завершился матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором донецкий "Шахтер" принимал полтавскую "Ворсклу" и выиграл со счетом 2:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Горняки с трудом входили в игру и в начале матча преимущество было на стороне полтавчан. А в середине первого тайма они его реализовали в гол. На 27-й минуте гол забил Дмитрий Хлёбас. Контратака Ворсклы по центру завершилась тем, что Мякушко сделал передачу Хлебасу на ход, и тот мягким ударом перебросил мяч через Пятова, который далеко вышел из ворот.

В концовке первого и начале второго тайма "Ворскла" удерживала свое преимущество, и только на 63-й минуте "Шахтер" сравнял счет. Исмаили пробил по воротам, Богдан Шуст отбил мяч, который Виктор Коваленко головой добил в ворота. Впрочем, номинальные гости не опустили руки и продолжали бороться, теперь уже за ничью. Тем не менее, на 90-й минуте, Густаво Бланко-Лещук пробил в створ ворот, Шуст отбил мяч перед собой, а Факунда Феррейра, оказавшись первым на мяче, пробил в дальний угол - мяч от штанги закатился в ворота - 2:1.

Таким образом, по итогам тура "Шахтер" сохранил перевес над киевским "Динамо" в 13 очков - 53 против 40. У "Зари" 34 очка, "Александрии" - 32, "Олимпика" - 29 и "Черноморца" - 26.

Эти команды входят в Топ-6, которая потенциально продолжит борьбу за медали УПЛ на втором этапе соревнований. Место в шестерке сильнейших уже гарантировали себе четыре лучшие команды на данны момент.