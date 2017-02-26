"Зирка" и "Днепр" сыграли вничью в матче Премьер-лиги

В Кропивницком завершился матч 19-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Зирка" принимала "Днепр" и сыграла вничью, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 1:1.

Хозяева поля гораздо активнее начали матч и уже на 11-й минуте гол забил Артем Ситало. Провал в центре обороны "Днепра" привел к тому, что после передачи Полегенько его партнер Ситало в касание отправил мяч в ворота.

"Днепр" быстро выровнял игру, а на 42-й минуте сравнял счет. Мяч в штрафной отскочил от спины Кучеренко к Ротаню, который спокойно отправил мяч в ворота.

Как сообщал УНИАН, заключительный матч тура "Шахтер" - "Ворскла" состоится в воскресенье вечером.