"Зирка" и "Днепр" сыграли вничью в матче Премьер-лиги
16:03, 26 февраля 2017Футбол
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Игра завершилась со счетом 1:1.
Руслан Ротань сравнял счет в матче "Днепра" с "Зиркой / xsport.ua
В Кропивницком завершился матч 19-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Зирка" принимала "Днепр" и сыграла вничью, сообщает официальный сайт соревнований.
Матч завершился со счетом 1:1.
Хозяева поля гораздо активнее начали матч и уже на 11-й минуте гол забил Артем Ситало. Провал в центре обороны "Днепра" привел к тому, что после передачи Полегенько его партнер Ситало в касание отправил мяч в ворота.
"Днепр" быстро выровнял игру, а на 42-й минуте сравнял счет. Мяч в штрафной отскочил от спины Кучеренко к Ротаню, который спокойно отправил мяч в ворота.
Как сообщал УНИАН, заключительный матч тура "Шахтер" - "Ворскла" состоится в воскресенье вечером.
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