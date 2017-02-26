Премьер-лига, 19-й тур, "Черноморец" - "Карпаты": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Одессе на стадионе "Черноморец" состоится матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Черноморец" примет на своем поле львовские "Карпаты".

Встречаются команды, которые занимают 7-е и последнее 12-е места в турнирной таблице лиги.

На счету одесситов 23 балла и они ведут борьбу за 6-7 места с полтавской "Ворсклой". У "Карпат" 5 баллов при 11 набранных. Команда в начале сезона была лишена 6 очков Дисциплинарным комитетом ФИФА.

Матч "Черноморец" - "Карпаты" начнется в 14.00

ТВ-трансляция - телеканал УНИАН.