"Александрия" разгромила "Волынь" в матче Премьер-лиги

В Александрии завершился матч 19-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Александрия" разгромила луцкую "Волынь", сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 6:0.

"Александрия" с самого начала матча завладела преимуществом и еще в первом тайме забила три гола.

На 15-й минуте счет точным ударом с пенальти забил Василий Грицук. Он нанес сильный удар в левый от себя угол, когда вратарь Кичак прыгал в противоположный угол. На 27-й минуте преимущество своей команды увеличил Станислав Кулиш. После прострела Чорния мяч попал к Кулишу, который в касание подправил в дальний угол, и от штанги мяч закатился в ворота. А в самой концовке тайма, на 45-й минуте, гол в свои ворота забил Дмитрий Задерецкий. Игрок "Александрии" Козак по центру вышел один на один, обвел вратаря, и пробил по воротам. Задерецкий, пытаясь остановить мяч, срезал его в свои ворота.

После перерыва, на 70-й минуте, Леонов справа ворвался в штрафную, прострелил во вратарскую, а там Кулиш пяткой переправил мяч в ворота. На 88-й минуте Кулиш сделал хет-трик. Козак справа ворвался в штрафную, сделал передачу на Чеботаева, тот во вратарскую на Кулиша, который в касание переправил мяч в ворота. Наконец, на 90-й минуте Кулиш сделал покер, установив окончательный счет. После атаки хозяев мяч выскочил из штрафной, и Кулиш подсечкой отправил мяч уже в пустые ворота.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня "Заря" проиграла на своем поле в центральном матче тура киевскому "Динамо" со счетом 1:2. Донецкий "Олимпик" и "Сталь" из Каменского сыграли вничью - 0:0.