УПЛ: "Заря" проиграла киевскому "Динамо", "Олимпик" и "Сталь" сыграли вничью

В Запорожье на "Славутич-Арена" завершился матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" проиграла киевскому "Динамо", сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 1:2.

Все три гола в этом матче были забиты в первые полчаса игры.

Хозяева поля очень резво начали матч и открыли счет уже на 4-й минуте.

После навеса со штрафного Чечер сделал скидку к вратарской и Бонавентуре в падении протолкнул мяч мимо вратаря киевлян Рудько. Впрочем, динамовцы быстро пришли в себя после пропущенного мяча. Спустя 10 минут, на 14-й, Ярмоленко сделал передачу в штрафную на ход Буяльскому, который первым же касанием прострелил, и Денис Гармаш точно пробил в противоход голкиперу. А победный гол киевляне забили на 29-й минуте. Ярмоленко запустил по правому флангу Морозюка, последовал прострел и сыгравший на опережение Артем Беседин подправил мяч в ближний угол.

Во втором тайме главным моментом стало удаление Евгения Опанасенко. Игрок "Зари" сбил Шепелева и получил от арбитра второй "горчичник". Первую желтую карточку Опанасенко получил также после нарушения правил против Шепелева.

В параллельно проходившем матче "Олимпик" (Донецк) - "Сталь" (Каменское) забитых голов сегодня не было - 0:0.