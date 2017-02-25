Премьер-лига, 19 тур, "Заря" - "Динамо": видео онлайн-трансляция
В Киеве проходит стартовый матч весенней стадии украинской Премьер-лиги.
Сегодня в Запорожье стартует весенняя часть чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, где в первом матче сойдутся "Динамо" и луганская "Заря".
Встречаются команды, которые занимают 2-3 места в турнирной таблице.
У "Динамо" на данный момент на счету 37 очков, у "Зари" - 34. Для обеих команд этот матч крайне важен.
Стартовые составы команд:
ДИНАМО: Артур Рудько, Александар Пантич, Антунеш, Владимир Шепелев, Николай Морозюк. Андрей Ярмоленко (К), Денис Гармаш, Домагой Вида, Дерлис Гонзалез, Виталий Буяльский, Артемий Беседин.
Запасные: Максим Коваль, Виктор Циганков, Никита Корзун, Роман Яремчук, Никита Бурда, Тамаш Кадар, Павел Ореховский.
ЗАРЯ: Алексей Шевченко, Артем Сухоцкий, Рафаэль Форстер, Вячеслав Чечер, Евгений Опанасенко, Игорь Чайковский (К), Игорь Харатин, Желько Любенович, Паулиньо, Иван Петряк, Деннис Бонавентуре.
Запасные: Игорь Левченко, Джаба Липартия, Владислав Кулач, Гегам Кадимян, Денис Безбородько, Дмитрий Гречишкин, Руслан Бабенко.
Начало игры на "Славутич-Арена" - в 14.00.
ТВ-трансляция - 2+2