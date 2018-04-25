Чемпионат Украины: весенний рестарт с новыми лицами

Рестарт национального первенства пройдет при отсутствии главной интриги. Последний матч 2016-го, прошедший в морозном декабре в Киеве на НСК «Олимпийский» и завершившийся победой горняков над динамовцами с «веселым» счетом 4:3, кажется, окончательно убил главную интригу – чемпион уже, фактически, известен.

И даже поражение дончан в Лиге Европы от «Сельты» с подачи словенского арбитра Славко Винчича, назначившего откровенно «левый» пенальти в самой концовке матча в Харькове, вряд ли отразится на ходе чемпионата. Профессионалы такого уровня, как в «Шахтере», просто не имеют права впасть в депрессию и растерять все свое преимущество, даже после столь досадной неудачи.

Впрочем, в национальном первенстве 12 команд, у каждой есть свои цели и амбиции и, что самое главное, свои поклонники. В ближайший уик-энд эти команды проведут свои первые матчи после зимнего перерыва.

УНИАН разбирался, кто и с чем подходит к весенней части украинского футбольного сезона.

Шахтер

Понятно, что именно Лига Европы была главным приоритетом для «Шахтера» этой весной. Всем и так ясно: чемпионат от горняков никуда не денется. А вот еврокубки – это именно то место, где мотивация бьет через край и где бразильцы играют с удвоенной энергией. Для них это своеобразная витрина, где можно показать себя всему миру и пойти по стопам Фернандиньо, Виллиана или Дугласа Косты.

К тому же первый матч против «Сельты» сложился на удивление удачно для «Шахтера». При не самом высоком качестве игры команда Фонсеки выудила в Виго отличный результат с отличными перспективами на ответную игру. Добавляло настроения горнякам и то обстоятельство, что «Сельту» они должны были принимать в Харькове, который для «Шахтера» всегда был более гостеприимным, чем Львов.

Харьков подарил «Шахтеру» прекрасную поддержку, но подопечные Фонсеки не смогли отблагодарить харьковчан за отличный прием. «Шахтер» снова выглядел не лучшим образом. «Сельта» сделала все возможное, чтобы хозяева не смогли сыграть в свой футбол. Именно по инициативе испанцев игра проходила в максимально невыгодном для «Шахтера» русле. И тем не менее, ничто не предвещало беды. Да, у ворот Пятова было немало моментов, но и атаки «Шахтера» были очень даже опасны. Забить могли и те, и другие. Но ближе к 90-й минуте казалось, что в этот вечер не забьет никто.

Пенальти в ворота Пятова возник из ниоткуда. Арбитр в этом эпизоде ошибся дважды. Сначала – когда прозевал явный фол на Ракицком. Затем – когда не заметил симуляцию Гвидетти. Самый активный в составе испанцев швед Аспас уверенно реализовал пенальти и перевел игру в овертайм. И вот здесь случилось самое удивительное. Да, Шахтер пропустил. Да, это неприятно. Но ведь никакой трагедии не произошло. Впереди – полчаса дополнительного времени. Возможно, серия пенальти. Значит, нужно продолжать борьбу. Но вместо этого Шахтер почему-то расклеился. Команда Фонсеки не смогла взять себя в руки и только обозначала сопротивление.

Почему так случилось, сказать сложно. Вряд ли дело в одном лишь отсутствии игровой практики или в недостаточной функциональной готовности. Шахтер оказался не готов психологически. Похоже, гостевые 1-0 не слишком хорошо повлияли на команду. Возможно, кто-то посчитал дело сделанным. На протяжении всего матча Сельта мечтала хотя бы об одном мяче в ворота Пятова, и когда добилась своего, окрыленная успехом побежала добивать соперника. А тот всю свою энергию растратил на недовольство по поводу пенальти. Пускай и несправедливого, но в футболе такие вещи случаются. Да и столь опытная команда, как Шахтер, не могла позволить себе расплескать свои эмоции на споры и недовольство, не оставив ничего на дополнительное время. Уже по первым минутам овертайма было понятно, что серия пенальти – это единственное спасение для Шахтера. Но Шахтер до нее не дожил.

Вылет из Лиги Европы может стать довольно чувствительным ударом для Шахтера. Конечно, команда Фонсеки не «поплывет» и не расплескает преимущество над Динамо. Но целых три месяца играть в чемпионате Украины вместо еврокубкового плей-офф может стать испытанием для подопечных Фонсеки. Вполне вероятно, пару недель «Шахтер» все-таки потратит на то, чтобы зализать раны.

Отдельно нужно сказать о единственном новичке Шахтера – Бланко-Лещуке. Форвардом экстракласса этого аргентинца не назовешь, но в «Шахтере» он может прийтись ко двору. Давно в составе не было мощного габаритного форварда, который нацелен на игру в штрафной площадке соперника. Для решения определенных задач такая «опция» может быть очень полезна. К тому же, взяли его за совсем небольшие деньги, а определенную пользу своей новой команде он уже принес. Пока Факундо не наберет оптимальную форму после травмы, именно Бланко-Лещук будет основным форвардом Шахтера.

Динамо

Очередное скромное межсезонье в исполнении руководства киевского Динамо. Оно всячески отрицает какие-либо финансовые трудности, но факты говорят сами за себя. Осенью Динамо официально объявило о новом векторе развития клуба и ставке на собственных воспитанников, а зимой подписало на проблемные позиции двух сомнительных новичков.

И если левый защитник сборной Венгрии Томаш Кадар, до недавнего выступавший за польский «Лех», вполне может стать в «Динамо» основным, то что динамовские селекционеры нашли в сербском защитнике Александре Пантиче – известно только им. По неофициальной информации, за Кадара Динамо заплатило более двух миллионов евро (это самый крупный трансфер зимнего межсезонья в Украине). А вот Пантич переехал в «Динамо» на правах свободного агента. Пожалуй, если бы не этот фактор, никто бы на Пантича даже не глянул.

В «Динамо» говорят, что не собираются сдаваться на милость «Шахтеру» и обещают навязать лидеру серьезную борьбу. Но если оценивать ситуацию реалистично, главное для «Динамо» – удержаться на втором месте и попробовать еще раз пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов. Это и солидные призовые, и вполне приемлемый результат, учитывая новые реалии, в которых живет клуб.

Заря

Луганская «Заря» продолжает функционировать в привычном для себя режиме. Своих игроков ей явно не хватает, из-за чего приходится латать дыры за счет аренд. Помогает, в основном, «Шахтер». Но в последнее время реально стоящих игроков из «Шахтера» в «Заре» становится все меньше. Только за последний год отсеялись Малышев, Малиновский, Шевченко, Тотовицкий и Танковский. А этой зимой к ним присоединился Караваев, который также в аренде, но теперь выступает за турецкий «Фенербахче». Кроме того, покинул «Зарю» и центральный защитник Сиваков.

В общем, каждое межсезонье Юрию Вернидубу приходится латать дыры, и пока он с этой задачей успешно справляется. Финансовая ситуация в «Заре» тоже не самая лучшая. Но, по высказываниям того же Вернидуба, футболистам и тренерам грех жаловаться. Особенно с учетом того, что происходит в других клубах.

Что касается новичков, то место Сивакова в центре обороны займет арендованный у казанского «Рубина» экс-игрок «Зари» Пилявский. Заменить Караваева может арендованный у киевского «Динамо» Владислав Калитвинцев. А в атаку подписан экс-форвард «Карпат» Кадемян.

Заря по-прежнему очень крепка, чтобы позволить себе опуститься ниже третьего места. Но сейчас она очень близко находится от второго. Способна ли она «рубиться» с динамовцами за серебро и путевку в квалификацию Лиги чемпионов – сказать сложно. Многое прояснит уже субботний очный матч этих соперников на столичном НСК «Олимпийский».

Ворскла

Этот клуб позже остальных перешел в режим экономии. Еще год назад из Полтавы постоянно доносилось, что там не намерены ухудшать условия для футболистов. Но сейчас Ворскла была вынуждена пойти на решительные меры, иначе у команды было бы незавидное будущее.

Зимой «Ворсклу» покинуло 10 футболистов из основной обоймы. Они либо сами отказались продлевать контракты на ухудшенных условиях, либо инициатива расставания исходила от клуба. На их места пришли молодые и голодные, преимущественно – воспитанники клуба. Команда резко омолодилась. Тренер остался прежний – Василий Сачко. Он продолжает верить клубному руководству, которое обещает постепенно расплатиться с долгами. Более того, по словам Сачко, выплаты уже начались.

Что касается непосредственно футбола, то теперь в «Ворскле» будет совершенно другая команда. Пока не будет сыграно хотя пара-тройка туров, оценить ее потенциал крайне сложно. Проблема заключается в том, что именно в этих турах «Ворскле» предстоит решать задачу по попаданию в первую шестерку.

При отсутствии практически всего основного состава образца осени-2016 эта задача кажется архисложной. Но, для начала. Нужно посмотреть, что из себя представляет обновленная полтавская команда.

Александрия, Олимпик, Черноморец

Все три обозначенных коллектива - так называемый средний класс украинского чемпионата. Они стараются жить по средствам, и с горем пополам им это удается. Во всяком случае, о финансовых задолженностях из стана этих клубов ничего не слышно.

Кроме того, у этих клубов есть одна общая черта, которая тоже придает им стабильности. Владими Шаран, Роман Санжар и Александр Бабич уже достаточно давно находятся на тренерском мостике своих команд и вполне успешно ими руководят. Все они хотят занять место в топ-6, но для этого нужно выдержать конкуренцию с «Ворсклой».

Кажется, в нынешнее межсезонье полтавская команда сама дала им шанс в руки. Воспользуется ли кто-то из выше перечисленной тройки таким шансом?..

Сталь

В клубе из Каменского состоялось самое громкое тренерское назначение этой зимы.

Вообще, «Сталь» не впервые удивляет в плане тренерских решений. Помнится, год назад руководство клуба неожиданно уволило Владимира Мазяра, хотя особых предпосылок к этому не было. В 2016 году со «Сталью» работали голландцы, которых даже в Голландии мало кто знает.

Зато теперь командой будет руководить наш старый знакомый белорусский специалист Леонид Кучук. Когда-то он успешно работал с киевским «Арсеналом». Затем «засветился» в России, где под его руководством работали «Кубань» и «Локомотив». Тренер он интересный и своеобразный. Можно даже сказать – нестандартный. В России периодически попадал в скандальные истории.

Появление такого специалиста в довольно пресном чемпионате Украины, да еще в клубе из так называемого второго эшелона – это в любом случае плюс. По крайней мере, теперь следить за «Сталью» будет намного интереснее, чем прежде. А вот руководитель «Стали» Вардан Исраэлян заявил, что Кучук – это первый тренер, с которым он готов даже проигрывать…

Зирка

Кропивницкая «Зирка» проводит первый сезон после повышения в классе и уже успела создать вокруг себя определенную шумиху. Первый информационный повод возник буквально через несколько туров после старта чемпионата, когда руководство неожиданно решило расстаться с главным тренером Сергеем Лавриненко. Тем самым, который и создал эту команду и который поднял ее из первой лиги.

Дальше – больше. На смену Лавриненко пришел 28-летний аргентинец Дарио Друди. Но и он долго в Кропивницком не задержался, уступив место Роману Монареву. Вместе с тем, до последнего времени не было понятно, кто именно руководит командой – не имеющий лицензии Монарев или опытный Виктор Догадайло – сказать сложно. Сейчас ситуация разрешилась – Монарев утвержден главным тренером, а Догадайло – наставником команды U-21.

Зато точно можно сказать, что финансовая ситуация в клубе относительно стабильная. Во всяком случае, свои обещания перед футболистами руководство выполняет. Перед стартом сезона декларировалась задача пробиться в топ-6, но для ее решения «Зирка» еще не созрела.

Карпаты

Этот клуб живет по средствам уже давно. Даже пытается зарабатывать. Уже несколько лет подряд руководство «Карпат» объявляет, что по результатам года львовский клуб в плюсе. Но спортивные результаты «Карпат» не выдерживают никакой критики. И это неудивительно. Как только за любого игрока «Карпат» кто-то готов платить хоть какие-то деньги, его тут же продают. Или отдают в аренду.

Не добавляет стабильности и тренерская чехарда. Петр Дыминский постоянно меняет тренеров. Очередным главным стал белорус Олег Дулуб. Наверное, Дыминский мечтает, что найдет специалиста, который станет для «Карпат» «вторым» Олегом Кононовым, который также приходил во львовскую команду никому не известным специалистом.

Зимой Дулуб самостоятельно готовил команду и самостоятельно подбирал игроков. В связи с этим, вполне логично ожидать от «Карпат» хоть какого-то прогресса.

Днепр

Пожалуй, это самые проблемные клубы в УПЛ. «Днепр» отпустил всех, кто этого пожелал. Из опытных исполнителей в команде остались только Ротань, Кравченко и Чеберячко (проверь). А вот на трансферах Лучкевича и Близниченко в бельгийские клубы удалось даже заработать. Теме не менее, будущее клуба находится за густым туманом. И что будет с ним летом – большая загадка.

Вместе с тем, наставник днепрян Дмитрий Михайленко не теряет оптимизма. В своих интервью он старается говорить о футболе, а не о проблемах. По словам Михайленко, он с футболистами сделают все возможное, чтобы завоевать Кубок Украины. Днепр уже пробился в полуфинал и, при определенной удаче – при жеребьевке, на этой стадии может избежать встречи с «Динамо» или «Шахтером».

«Волынь»

Луцкий коллектив отметился в межсезонье тем, что смог организовать совместный сбор с днепропетровским «Днепром». Такую возможность лучане получили после продажи своего игрока Виктора Хомченко в «Карпаты» за 50 тысяч долларов. Этого хватило для того, чтобы оплатить проживание, питание, аренду полей и другие сопутствующие услуги. А вот с дорогой лучанам помог днепровский клуб. Две команды летели одним самолетом в Турцию и обратно.

Примечательно, что изначально планировалось проведение двух сборов «Волыни» в Украине, в Ужгороде.

Кирилл Стадниченко