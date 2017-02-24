Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: "Рома" сыграет с "Лионом", "Шальке" - с "Боруссией"

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, сообщает УЕФА.

По итогам жребия центральными на этом этапе соревнований стали пара "Рома" - "Лион" и внутринемецкое противостояние "Шальке" - "Боруссия" (Менхенгладбах).

Полный список пар выглядит следующим образом:

«Сельта» - «Краснодар»

АПОЕЛ – «Андерлехт»

«Шальке» - «Боруссия» М

«Лион» - «Рома»

«Ростов» - «Манчестер Юнайтед»

«Олимпиакос» - «Бешикташ»

«Гент» - «Генк»

«Копенгаген» - «Аякс»

Матчи пройдут 9 и 16 марта. Первый матч пройдет на поле команды, указанной первой.

Как сообщал УНИАН, накануне донецкий "Шахтер" проиграл испанской "Сельте" в дополнительное время (0:2) и последним из представителей Украины завершил выступления в еврокубках сезона 2016/17