Тренер "Шахтера" Фонсека после матча с "Сельтой": Исход встречи решился на 91-й минуте

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека подвел итог двухматчевому противостоянию с испанской "Сельтой" на послематчевой пресс--конференции в Харькове, сообщает официальный сайт горняков.

"Прежде всего хочу поздравить соперника. Сегодня был достаточно открытый футбол. Обе команды создали огромное количество моментов. Мы могли решить исход матча уже в самом начале, затем «Сельта» среагировала и также имела некоторые шансы. Конечно, я не могу не сказать о 90-й минуте, когда нам назначили просто позорный пенальти. Его там совершенно не было. Говорю это не просто так – я уже посмотрел видео эпизода. Арбитр даже хотел дать желтую карточку Гвидетти, но затем внезапно трансформировал это в пенальти. Это позорище. Сегодня нас «подвинула» не «Сельта», которая является хорошей командой, а именно команда судей. Позвольте мне также вспомнить первый тайм дополнительного времени, где была игра рукой. Это тоже было явно видно – должен был быть пенальти, однако его не назначили. Я не тот человек, кто ищет какие-либо отговорки. Я просто не могу об этом не сказать. Тем более что у меня сейчас полная раздевалка взбешенных по этому поводу футболистов. Не мог не обратить на это ваше внимание".

Читайте такжеЛига Европы, 1/16 финала, "Шахтер" - "Сельта" - 0:2: онлайн-трансляцияОтносительно своей команды, тренер отметил: "На предматчевой пресс-конференции я уже говорил, что нас ждет очень сложная встреча с хорошим соперником. Все так и было. Но я все же не могу не говорить о том, что исход матча решился на 91-й минуте. Именно это предопределило сегодняшний результат".

На вопрос о том, не кажется ли тренеру, что «Шахтеру» немного не хватило злости в атаке и эмоций, Фонсека заметил: "Думаю, сегодня их было достаточно именно у арбитров. Речь, как я уже сказал, о 91-й минуте. Наша команда играла сбалансированно, с нормальными эмоциями, и это никак не влияло на исход поединка".

Говоря о Бланко-Лещуке, тренер отметил: "Бланко отдавался по максимуму. Я не могу сказать ничего плохого о его действиях. Вы должны обратить внимание на то, что футболисты линии обороны «Сельты», особенно центральные защитники, очень сильны физически. У Густаво было очень много дуэлей с ними. Я думаю, что Борячук не смог бы долго справляться с данной проблемой. Именно поэтому я выпустил его, когда посчитал нужным".

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" проиграл испанской "Сельте" в дополнительное время (0:2) и последним из украинских команд выбыл из еврокубков сезона 2016/17.